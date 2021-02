Via Ottavio D'Aragona, donna prende auto a martellate

Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Chi abita nella zona ha raccontato come quello di ieri non sia stato il primo episodio simile

Folla in via D'Aragona ieri sera

Trova un'auto posteggiata davanti alla propria abitazione e la prende a martellate. E' successo nella tarda serata di ieri in via Ottavio D'Aragona, nei pressi di via Roma. Protagonista della vicenda una donna disabile che ieri ha preso gli attrezzi che aveva in casa (pinze, chiodi, martelli) e ha danneggiato l'auto. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Chi abita nella zona ha raccontato come quello di ieri non sia stato il primo episodio simile: "Da anni distrugge tutte le macchine a martellate, ne ha già distrutte più di trenta, inoltre tira bicchieri e oggetti pesanti dal balcone".