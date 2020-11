"Aveva con sè un chilo e mezzo di droga tra coca ed eroina": arrestato

E' stato trovato in possesso di circa un chilo e mezzo di droga. Per questo motivo un cittdino nigeriano, O.A., è stato arrestato dalla polizia in via Oreto. Il fatto è avvenuto sabato pomeriggio, ma è stato reso noto solo oggi.

Gli agenti della sezione Criminalità straniera e prostituzione della squadra mobile di Palermo erano impegnati in un servizio contro l’immigrazione clandestina e hanno controllato uno stabile nei pressi di via Oreto "notoriamente occupato da cittadini stranieri".

In un appartamento c'erano due donne e l'arrestato. "Quest'ultimo - spiegano dalla polizia - risultava residente a Marsala e riferiva di essere arrivato a Palermo tramite pullman di linea, senza tuttavia sapere fornire alcuna spiegazione per il viaggio effettuato. Data l’inconsistenza delle ragioni fornite dall’uomo, in possesso di regolare permesso di soggiorno e con precedenti per uso personale di sostanze stupefacenti, i poliziotti hanno effettuato un più attento controllo, rinvenendo 10 ovuli contenenti eroina, 68 ovuli e 3 sacchetti contenenti cocaina per un peso complessivo di 1,426 chili".