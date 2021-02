"Logo Disney o Juve contraffatto e qualità scadente", sequestrati quasi ottomila giocattoli

I prodotti erano esposti da un negoziante di etnia cinese che ha la sua attività in via Oreto. E' stato denunciato dalla guardia di finanza per i reati di contraffazione e ricettazione. Accertamenti scattati nell'ambito dei controlli anti Covid

Circa ottomila articoli con marchi contraffatti sono stati sequestrati dai finanzieri del Gruppo Pronto Impiego in un negozio gestito da un commerciante di etnia cinese in via Oreto. In vendita c'erano giocattoli e articoli di elettronica, per un totale di 7.897 pezzi. Avevano il logo "Disney", "Juventus", "Beats" ma "difforme da quello originale, non riportando nessun ologramma e presentando evidenti imperfezioni data la scadente qualità dei materiali utilizzati". Da qui il sequestro operato dai baschi verdi.

Il titolare del negozio è stato denunciato a piede libero per i reati di contraffazione e ricettazione. L’attività della Finanza nasce dall’intensificazione del controllo economico del territorio disposta dal comando provinciale e finalizzata a verificare il rispetto delle norme anti Covid.