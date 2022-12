Via Nicoletti, operaio travolto da un'inferriata: è grave

Ennesimo incidente sul lavoro. Un operaio di 45 anni è rimasto gravemente ferito ieri pomeriggio in via Rosario Nicoletti.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, mentre stava lavorando nel cantiere per la ristrutturazione di un supermercato è stato travolto da un'inferriata che è caduta.

Immediatamente soccorso, l'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Villa Sofia. L'operaio, che ha riportato diverse fratture, si trova in prognosi riservata. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia San Lorenzo. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici della prevenzione e sicurezza dello Spresal dell’Asp per verificare le misure di sicurezza nel cantiere.