Lo strano caso della strada che sta per esplodere: "Riqualificare via Monte San Calogero"

"Con senso di responsabilità e urgenza annuncio la convocazione di un tavolo tecnico dedicato alla riqualificazione di via Monte San Calogero. La problematica dei marciapiedi e dell’asfalto, danneggiati dalle radici dei pini, ha raggiunto un punto critico che richiede azioni immediate". E' quanto si legge in una nota diffusa dal presidente della sesta circoscrizione Giuseppe Valenti.

"Il tavolo tecnico - dice - sarà composto da rappresentanti di Villa e Giardini, del sindaco, del presidente del Consiglio comunale e delle Commissioni interessate. L’obiettivo è duplice: garantire la sicurezza dei residenti e preservare il patrimonio verde della nostra amata città. E' giunto il momento di fornire risposte concrete e durature. Non possiamo più permetterci di rimandare. I cittadini di via Monte San Calogero meritano di vivere in un ambiente sicuro e ben curato".

Valenti ha concluso: "Le soluzioni saranno studiate con attenzione per assicurare che l’intervento sia rispettoso dell’ambiente e della storia del luogo. La comunità sarà tenuta informata su ogni sviluppo e decisione presa".