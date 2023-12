Via Monte Ercta, Lagalla: "Lavori nel 2024, spero che la Santuzza ci aiuti a riaprirla in fretta"

Durante la sua prima "acchianata" da sindaco aveva detto che per riaprire via Monte Ercta, la strada che collega il santuario di Santa Rosalia a Mondello, ci sarebbero voluti ancora un paio d'anni. E invece a sorpresa potrebbe già tornare in funzione ben prima del previsto. Ad annunciarlo è lo stesso Roberto Lagalla a margine della conferenza stampa che si è tenuta questa mattina a Palazzo Ziino dove, insieme all'assessore alla Cultura Giampietro Cannella, ha presentato il calendario degli eventi di Natale strettamente legati alla Santuzza, in un percorso che inizia ora per concludersi con le celebrazioni del 400esimo Festino.

La strada, chiusa da oltre 10 anni, è la via che dovrebbe consentire di raggiungere il santuario. Il pericolo di caduta massi, però, ne ha imposto lo sbarramento. Negli anni sono stati tanti i progetti d'intervento da decine di milioni di euro per scongiurare il rischio idrogeologico. Ma nulla di fatto. Ora l'annuncio. "Siamo riusciti dopo molte fatiche a superare il vaglio della commissione dell'assessorato Territorio e ambiente che non si riuniva da tantissimo tempo - ha detto il primo cittadino - e che aveva accantonato un tema essenziale per il futuro di questa città".

