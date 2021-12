Cade mentre è sola in casa, donna trovata morta in via Montalbo

Una donna di 66 anni è stata trovata morta, intorno alle 12, nel suo appartamento di via Montalbo. A lanciare l'allarme è stata una vicina che non aveva più sue notizie. Sul posto il 118 e la polizia. I sanitari hanno potuto solo constatare il decesso. Secondo i primi accertamenti sembra si sia trattato di un incidente domestico. La donna, alla quale in passato era stata amputata una gamba, sarebbe caduta mentre era sola nell'appartamento. Ulteriori accertamenti sono in corso.