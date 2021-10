Sit in dei lavoratori della “Sereni Orizzonti”: "Carenze d'organico e turni massacranti"

Sit in e assemblea dei lavoratori della “Sereni Orizzonti” stamani davanti ai cancelli dell'Istituto Geriatrico Siciliano di via Messina Marine. Infermieri e operatori sociosanitari protestano "per la carenza d'organico, i carichi di lavoro, turni massacranti. Ai dipendenti è stato chiesto di prolungare il proprio turno di lavoro per supplire all'assenza del personale in malattia o in ferie".

"Il sit in è stato molto sentito e partecipato. Un successo. Malgrado la pioggia battente, lavoratori e lavoratrici del centro hanno risposto in massa, ribadendo le rivendicazioni dalla Fp Cgil sollecitate in questi mesi – dice Michele Morello, segretario Fp Cgil Palermo - Dell'azienda non si è presentato nessuno. Quindi, a questo punto, invieremo una relazione dettagliata in prefettura. Se non arriveranno risposte nel giro di una settimana, è ormai inevitabile la proclamazione di una giornata di sciopero. Esprimiamo – aggiunge Morello - soddisfazione e solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori, che si stanno dimostrando uniti nella manifestazione delle loro rivendicazioni e nell'affrontare le grandi difficoltà poste dalla Sereni Orizzonti stanno rimanendo compatti”.

Al presidio ha partecipato Elena De Pasquale della Fp Cgil nazionale e regionale. “Le rivendicazioni dei lavoratori sono legittime e corrette e si sta procedendo nella direzione giusta – aggiunge la rappresentante della Fp Cgil nazionale De Pasquale – La vertenza è seguita in ambito nazionale, trattandosi di una società che ha anche sedi a livello internazionale. In tutt'Italia stiamo verificando lo stesso tipo di malcontento tra i lavoratori che si percepisce a Palermo”.