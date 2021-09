Incendio a Romagnolo, le fiamme avvolgono ciò che resta degli ex bagni Virzì

Danneggiata la passerella in legno ma anche la struttura sovrastante. Sul posto i vigili del fuoco con quattro squadre

/ Via Messina Marine

Degrado su degrado. Un incendio è divampato nel pomeriggio in via Messina Marine. Le fiamme hanno avvolto ciò che rimane degli ex bagni Virzì. Sul posto i vigili del fuoco, presenti con quattro squadre.

La passerella di Romagnolo, costata 2,5 milioni di euro, è in stato di abbandono ormai da tempo. La struttura in legno è stata trasformata ridotta in discarica e più volte vandalizzata.