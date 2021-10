La Fp Cgil attiva uno sportello di consulenza e formazione per l’accesso ai concorsi pubblici

La Fp Cgil Palermo attiva uno sportello di consulenza e formazione per l’accesso ai concorsi pubblici presso la sede del sindacato, in via Meli, 5. Il nuovo servizio sarà attivo ogni giovedì e lunedì (dalle 15,30 alle 18) a partire dal 28 ottobre. L’obiettivo è quello di offrire un servizio di informazione, assistenza e formazione per l’accesso a tutti i settori del pubblico. Lo sportello il lunedì si terrà in collaborazione con l'Udu (Unione degli universitari) e il Sol Cgil Palermo (Servizio orientamento lavoro), che offrono già un servizio di informazione e assistenza completo sull'accesso al mondo del lavoro e sulle opportunità lavorative, rivolto a tutto il mondo universitario. E ogni giovedì al secondo piano presso i locali della Funzione pubblica, aperto a lavoratori e cittadini.

Il servizio darà informazioni su tutti i concorsi pubblici attivi, anche a livello nazionale, sia per le nuove assunzioni che per le progressioni interne ai luoghi di lavoro. E sulle procedure di partecipazione ai bandi di concorso attivi e nell’attivazione di percorsi di assistenza alla preparazione e formazione, anche grazie ai servizi offerti tramite la piattaforma dedicata ai concorsi pubblici (https://concorsipubblici.fpcgil.it/), oltre ai servizi già offerti in collaborazione con il Sol Cgil e l’Udu. Sarà frnita assistenza per la stesura del curriculum vitae, ricerca di posizioni lavorative affini al proprio percorso di studi universitari e di scuola superiore, preparazione di un colloquio di lavoro, informazioni su Garanzia giovani, assistenza sindacale per i contratti di lavoro e di collaborazione, per la lettura e il controllo della busta paga, informazioni sui sussidi di disoccupazione (Naspi- Discoll).

“Il servizio che la Fp Cgil offre è rivolto a tutti i cittadini ed è incardinato all’interno di un’azione politica e sindacale più ampia rispetto al rinnovo della pubblica amministrazione e allo sblocco delle assunzioni nel pubblico impiego - dichiara Giovanni Cammuca, segretario generale Fp Cgil Palermo - Abbiamo più volte sollevato il tema dello svuotamento degli uffici in tutti i settori della pubblica amministrazione a causa del combinato disposto tra i pensionamenti e il blocco delle assunzioni. Se vogliamo abbattere le liste d’attesa, garantire assistenza e servizi efficienti ai cittadini e avere una pubblica amministrazione digitale, accessibile ed efficace, bisogna dare subito attuazione a un piano straordinario per l’occupazione nella Pa, stabilizzare i precari e mettere un freno alle esternalizzazioni".

"Come Sol vogliamo soddisfare l’esigenza di creare un punto di ascolto e orientamento anche per la preparazione dei concorsi nel settore pubblico – dichiara Riccardo Marotta responsabile dello sportello Sol Cgil Palermo – Un servizio di alta professionalità e competenze per dare supporto a tutti coloro i quali vogliano avvicinarsi anche per la prima volta al mondo del settore pubblico grazie al ricambio generazionale della pubblica amministrazione che è in corso. La collaborazione con la FP Cgil Palermo amplia gli sportelli già presenti nel territorio per dare assistenza ai disoccupati”.

La consulenza per lo sportello presso la Fp Cgil del giovedì si può richiedere contattando il numero 3517049589 o iscrivendosi al form (Il link per il form) La consulenza per lo sportello universitario del lunedì si può richiedere anche attraverso il sito Udu Palermo.