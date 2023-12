Il passaggio verso il Papireto è di nuovo libero, riapre dopo due anni via Matteo Bonello

Riapre al traffico dopo due anni via Matteo Bonello, nel tratto che collega la Cattedrale al Mercato delle Pulci. La strada era stata chiusa a causa dell'esondazione del canale Papireto avvenuta nel dicembre 2021 con il successivo collasso del manto stradale. Dopo lungaggini burocratiche e rimpalli di competenza, finalmente la via è tornata percorribile. Nelle scorse settimane erano state completate le operazioni di analisi per il ripristino della viabilità, commissionate dall'ufficio del commissario di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico.

“La riapertura di oggi alla circolazione dei mezzi del Papireto rappresenta un altro risultato importante dell’amministrazione sul fronte dei cantieri e delle opere pubbliche. Un altro impegno mantenuto, in questo caso grazie al supporto e alla preziosa collaborazione del commissario per il Dissesto idrogeologico Croce, che si aggiunge agli altri obiettivi raggiunti proprio in questa settimana, a cominciare dalla consegna dei lavori per gli svincoli di Brancaccio, che sblocca una vicenda che si trascinava da decenni, e dal rispetto dei tempi per la piena riapertura della carreggiata in direzione Catania del Ponte Corleone. Tutte chiare ed evidenti dimostrazioni di come questa amministrazione sui cantieri abbia cambiato decisamente passo, rispettando sempre i tempi e consegnando opere strategiche alla città", dichiarano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore alle Opere pubbliche Salvatore Orlando.