Via Matteo Bonello diventa pedonale, ma è polemica: "Circoscrizione ignorata"

Una parte di via Matteo Bonello, quella che si trova fra il Palazzo Arcivescovile e la Cattedrale, diventa area pedonale. Lo ha deciso la Giunta approvando un atto di indirizzo congiunto degli assessori alla Rigenerazione urbana Maurizio Carta e al Traffico Dario Falzone. Le modalità con le quali però viene adottato il provvedimento lasciano qualche perplessità. Il vicepresidente della prima circoscrizione Antonio Nicolao, infatti, pur ritenendo la decisione "un'iniziativa interessante" constata che "ancora una volta le scelte, le decisioni e le ordinanze non tengono in considerazione il consiglio della circoscrizione".

Il tratto di via Bonello, compreso tra via Vittorio Emanuele e via dell'Incoronazione, sarà dunque chiuso definitivamente al traffico. Anche se già lo era stato di fatto prima per la posa del basolato e successivamente per la chiusura di via Papireto tra il dicembre 2021 e il dicembre 2023 a causa dell'esondazione del canale sotterraneo. "Adesso l'area pedonale viene disciplinata in maniera definitiva e non solo come provvedimento contingente e temporaneo e con una successiva ordinanza sarà regolata e potrà essere soggetta al controllo delle forze dell’ordine", spiega l'assessore Carta.

L'obiettivo, aggiunge Carta, è quello di "fare un luogo di aggregazione e di snodo verso i percorsi pedonali già avviati dall'Amministrazione a sostegno della cultura, storia e arte nel centro storico di Palermo, rientrando nel più ampio programma strategico voluto dal sindaco Lagalla atto a garantire una particolare attenzione alle problematiche riguardanti la restituzione ai cittadini di spazi urbani individuando nuove aree da adibire alla fruibilità pedonale e alla convivialità".

"Questa delibera - commenta l’assessore Falzone - dà mandato all'ufficio Traffico e Mobilità ordinaria di provvedere all’emanazione dei provvedimenti necessari per l’istituzione e regolamentazione dell’area pedonale di via Matteo Bonello, stabilendo le modalità di accesso, ed eventuale sosta temporanea, dei veicoli autorizzati all’interno e a perimetro della nuova area pedonale, nonché l'individuazione dei varchi di accesso all'area pedonale, riservata ai veicoli autorizzati e/o in stato di emergenza e soccorso".