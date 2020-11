Ricercato in Francia per violenza sessuale, si nascondeva a Palermo: arrestato

Un 21enne nigeriano, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalla Francia dopo una condanna a sette anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo e sequestro di persona, è stato arrestato dalla polizia a Palermo. Le manette sono scattate ieri, nel giorno della giornata internazionale per la lotta alla violenza di genere, ma è stato reso noto oggi.

La direzione centrale della polizia criminale-servizio per la cooperazione internazionale di polizia aveva comunicato alla Mobile di Palermo la possibilità che l'uomo si fosse rifugiato nel territorio palermitano.

Dagli accertamenti è emerso che E.O. - queste le sue iniziali - lo scorso ottobre si era allontanato da un centro di accoglienza del capoluogo siciliano trovando alloggio in un hotel vicino la stazione centrale. Il 21enne è stato trovato in uno stabile in via Marinuzzi, dove risiedono diversi suoi connazionali. All'arrivo della polizia, ha tentato di sottrarsi all’arresto, nascondendosi ma senza fortuna. Dopo le formalità di rito è stato condotto nel carcere Pagliarelli, in attesa del giudizio di convalida da parte del presidente della Corte d'Appello.