Borsone abbandonato sul marciapiede, scatta l'allarme bomba in via Marchese di Villabianca

Un borsone abbandonato sul marciapiede ha fatto scattare l'allarme bomba in via Marchese di Villabianca. Il bagaglio è stato segnalato intorno alle 18 a pochi passi da un supermercato all'angolo con via Ilardi. L'area è stata chiusa al traffico per permettere l'intervento degli artificieri della polizia. Il borsone è stato fatto brillare e si è accertato che si trattava di un falso allarme.

