La spedizione punitiva e la rissa in via Maqueda, i residenti scrivono al prefetto: "Qui non si può vivere più"

Il giovane di origine tunisina finito in Rianimazione dopo una spedizione punitiva, i due ventenni arrestati dopo una rissa in un fast food. Sono solo gli ultimi due violenti episodi verificatisi in via Maqueda. Ed è per questo che il comitato Gruppo uniti per il quartiere quadrilatero stazione centrale del centro storico ha scritto al prefetto Massimo Mariani.

"Il comitato - si legge nella nota inviata al prefetto - continua a sollecitare e a rappresentare a tutti gli organi che si occupano di sicurezza di voler considerare l'area in questione come sito particolarmente sensibile alla manifestazione di atti di microcriminalità, tanto da predisporre misure di sicurezza preventive, inserendo in agenda degli interventi sistematici definiti ad alto impatto nel perimetro stradale ed in particolare ad esempio: via Maqueda, da via Giardinaccio e sino alla piazza Sant’Antonino, comprese le traverse via Fiume, via del Bosco, via Case Nuove, via Torino, via Trieste. vicolo Gaffi. E ancora, dall’altro lato via Milano, via Alessandro Manzoni, via Garibaldi, via Trento e via Pavia".

Il comitato chiede "la presenza di presidi fissi per il periodo necessario e sino a quando la zona in questione non verrà abbandonata da chi continua a bivaccare da anni, nello specifico i soggetti che in gruppo creano sistematicamente una sorta di associazione con finalità di disturbo oramai conclamata, che scaturisce in una condizione patologica di stress nei confronti dei residenti tanto da condizionarne la vita quotidiana".

I residenti si rivolgono anche all’assessorato alle Politiche sociali del Comune: "Occorre rafforzare il gruppo di lavoro, nello specifico assistenti sociali che si occupano di soggetti particolarmente fragili che vivono perennemente per strada giorno e notte, con particolare attenzione nel parcheggio di piazza Giulio Cesare, via Alessandro Manzoni, e via Roma". E infine "chiediamo inoltre, il supporto del comandante della polizia municipale a voler predisporre, una serie di sopralluoghi finalizzati a verificare il rispetto delle normative vigenti in materia di vendita di alimenti e alcolici. In poche parole chiediamo la presenza dello stato in strada con tutte le sue figure necessarie".