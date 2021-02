Una baby gang dietro i raid vandalici in via Maqueda: denunciati giovanissimi

Cestini per i rifiuti danneggiati, telecamere di sorveglianza dell'ex Provincia distrutte con un bastone, oltre che schiamazzi in piena notte. E' il risultato del passaggio di una baby gang in via Maqueda nei giorni scorsi. La polizia ha adesso identificato e denunciato i componenti.

Le indagini sono state condotte dagli agenti del commissariato Oreto-stazione, allertati da ripetute segnalazioni di privati cittadini. Grazie all'analisi delle immagini della videosorveglianza, sono risaliti all'identità dei giovani vandali e ne sono nati due distinti procedimenti penali: uno presso la magistratura ordinaria e l'altro presso quella per i minorenni. Dalla Questura sottolineano che le indagini hanno fatto emergere un "desolante spaccato, fatto di gratuite scorrerie tardo serali e notturne nel corso delle quali giovani e giovanissimi si sono resi responsabili, in più circostanze, del danneggiamento di arredi urbani e talune telecamere posizionate lungo i muri perimetrali della medesima via tramite l’utilizzo di un bastone, con il chiaro intento di metterle fuori uso e così evitare di registrare le scorribande".

Gli indagati sono stati denunciati a piede libero e sanzionati anche per la violazione di norme anti Covid.