Sequestrate 14 mila mascherine non a norma: denunciato commerciante cinese

Blitz della guardia di finanza in un negozio di via Lincoln, gestito da un commerciante di etnia cinese. Nell’ambito dei controlli per garantire l’osservanza della normativa in materia di prezzi e sicurezza dei prodotti anche per l'emergenza Covid, le fiamme gialle hanno sequestrato oltre 14 mila mascherine.

Alcune erano in un sacchetto di plastica accanto al registratore di cassa, le altre in diversi scatoloni. Le mascherine, secondo quanto accertato, "erano prive di certificazione sanitaria e del marchio di fabbrica". Da qui il sequestro. I baschi verdi hanno denunciato il titolare - il 35enne Z.L.- per frode in commercio e ricettazione.