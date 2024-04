Via Libertà, colata di asfalto sul marciapiede scatena le polemiche: "Ma è una situazione provvisoria"

Una foto scattata in via Libertà condivisa centinaia di volte sui social sta generando polemiche in queste ore. Si tratta di uno scatto che mostra una lunga colata di asfalto nero sul marciapiede. Sicuramente non un bel vedere su una delle strade principali della città dove tra l'altro da gennaio sono in corso interventi proprio per la sistemazione dei marciapiedi.

"L'ottimo lavoro del Comune in via Libertà in perfetto stile Liberty", ironizza Corto Maltese che su Facebook ha postato l'immagine. Ma, in realtà, ad apporre lo strato di bitume non è stata la ditta incaricata dall'amministrazione Lagalla. "Abbiamo chiesto alle aziende che gestiscono sottoservizi di sistemare gli allacci prima e, in questo caso, l'Amap dopo aver completato il proprio intervento ha livellato con asfalto. Ma è chiaro che si tratta di uno stato provvisorio e che il marciapiede sarà sistemato con le mattonelle", spiega Salvatore Orlando, assessore ai Lavori pubblici. "Si fa presto a fare polemica - aggiunge Orlando - ma sarebbe meglio pensare al fatto che in via Libertà, così come in molte altre strade della città, non venivano effettuate manutenzioni da anni".

In realtà, sempre su Facebook, qualcuno ha intuito che si trattasse di una situazione momentanea: "E' un rattoppo provvisorio. Come saprà sono in corso i lavori di rifacimento dei marciapiedi di via Libertà da via Notarbartolo alla Statua. Quindi una volta tanto bene hanno fatto a limitarsi a un rattoppo", ha scritto Giovanni Mineo. Anche se qualcuno ha continuato a manifestare perplessità: "No è palesemente un lavoro finito a senso loro. Questa in foto è una porcata", ha replicato Alberto Arcudi.