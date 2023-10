Via libera al codice appalti in Ars, le dichiarazioni di Di Dio (Ordine Ingegneri Palermo)

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Esprimiamo soddisfazione per l'approvazione del codice degli appalti, esitato favorevolmente oggi in Ars ed, in particolare, rivolgiamo un plauso all'assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Arico', che ha predisposto il testo che recepisce la norma nazionale (decreto legislativo 36/2023), per aver avviato un confronto e un dialogo proficui con gli Ordini tecnici, dimostrando pertanto sensibilità istituzionale". Lo ha detto il presidente dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo, Vincenzo di Dio.