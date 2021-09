Via Leonardo da Vinci, pietre contro un bus dell'Amat: in frantumi due vetri

L’autista, una volta arrivato al deposito in via Roccazzo, ha chiamato i carabinieri che indagano su quanto accaduto

/ Via Leonardo da Vinci

Un autobus della linea Amat è stato danneggiato la scorsa notte in via Leonardo da Vinci. Ignoti hanno lanciato alcune pietre che hanno mandato in frantumi due vetri del mezzo.

L’autista una volta arrivato al deposito in via Roccazzo ha chiamato i carabinieri che indagano su quanto accaduto. Non è la prima volta che le vetture dell'Amat, nelle ore notturne, vengono colpiti da pietre e danneggiati.