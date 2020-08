Raid nella sede del sindacato Sadirs, un pc rubato e archivi sottosopra

Incursione nella sede della segreteria del Sadirs Sicilia, sindacato autonomo dei dipendenti regionali. Ignoti sono entrati negli uffici di via Leonardo da Vinci tra venerdì e sabato, rovistando tra cassetti e archivi e portando via un computer contenente documenti e dati sensibili. Il fatto è stato denunciato dal sindacato ai carabinieri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Stiamo cercando di rimettere tutto in ordine - si legge in un post su Facebook - e verificare se manca altro. È un episodio anomalo che abbiamo subito denunciato e che arriva in un momento molto delicato per l'azione sindacale che stiamo portando avanti. Una cosa è certa, il Sadirs è e resterà in prima linea, impegnato con determinazione a difendere i lavoratori. E non saranno certo questi episodi, qualunque sia la loro reale motivazione, a fermare o rallentare il nostro operato".