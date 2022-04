Sprofonda un pezzo di strada, chiuso tratto di via Leonardo da Vinci

Un pezzo di via Leonardo da Vinci sprofonda a causa della rete fognaria e il sindaco, con un'ordinanza, chiude il tratto compreso tra la via Palminteri e la via Ud 187. In attesa dei lavori, che dovranno essere effettuati dall'Amap, le auto e le moto che percorrono la strada in direzione piazzale Einstein sono così obbligate a svoltare a sinistra in via Beato Angelico o a destra in via Palminteri. Con i conseguenti disagi alla circolazione di uno snodo cruciale del traffico in città.

Ieri in via Leonardo da Vinci, sono intervenuti agenti della polizia municipale, l'unità operativa Edlizia pericolante del Comune e addetti della Rap che hanno provveduto a piazzare le transenne. Dalla relazione del tecnico comunale Vincenzo Arata, si legge nell'ordinanza per, "si evince che le buche presenti sul manto stradale sono verosimilmente ingenerate da movimento della canalizzazione della rete fognaria cittadina" e "si teme per la libera circolazione e transito dei veicoli per il possibile ulteriore cedimento della rete fognaria". Il tecnico ha dunque sottolineato che "occorre effettuare una verifica analitica puntuale delle opere provvisionali da eseguire, mediante l'uso anche di mezzi meccanici per mettere in sicurezza la rete fognaria".

Il sindaco, firmando l'ordinanza per lavori di "somma urgenza", ha dunque condiviso la proposta di chiusura al transito della strada per consentire le opere da parte dell'Amap. Restano comunque accessibili ai pedoni i marciapiedi ai lati della carreggiata. Nel provvedimento viene affidato all'Amat il compito di occuparsi della segnaletica e alla polizia municipale di vigilare sul rispetto del divieto.