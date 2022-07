Lascia i rifiuti per strada ma i vigili in borghese lo beccano: multato ex funzionario della Regione

Aveva il portabagagli dell'auto aperto, pieno di roba vecchia di cui disfarsi. Così ha pensato bene di fermarsi nella bretella laterale di via Lanza di Scalea, stamattina poco dopo le 9, e iniziare a gettare i rifiuti in un punto dove non ci sono nemmeno i cassonetti. Ma purtroppo per lui c'erano appostati due agenti della polizia municipale in borghese che lo hanno beccato (e ripreso con una telecamera) proprio mentre appoggiava un vecchio tavolino sopra il marciapiede.

E' così per l'uomo, un ottantenne ex funzionario della Regione ora in pensione, è scattata una multa di 160 euro per abbandono illecito di rifiuti. "Se la pago entro 5 giorni ho diritto a uno sconto?", ha chiesto ai vigili. "Nessuno sconto per questo tipo di sanzioni", hanno risposto i due. Che dopo aver terminato le procedure per il verbale gli hanno indicato la strada per raggiungere il centro di raccolta della Rap che si trova in via Nicoletti. Ad appena 5 minuti di macchina.

Ma non è stato l'unico sorpreso, nel corso dei controlli mirati sono state elevate altre multe (foto allegate). La via Lanza di Scalea infatti è una delle strade preferite sia da chi vuole abbandonare gli ingombranti sia dai cosiddetti "migranti dell'immondizia". Cioè quei cittadini che nel periodo estivo villeggiano nei comuni vicino Palermo - dove c'è la raccolta differenziata - ma preferiscono farsi qualche chilometro per gettare tutto nei cassonetti, ma anche accanto quando li trovano pieni. Il risultato è che la strada è quasi sempre invasa dai rifiuti.

Appena ieri l'attuale comandante della polizia municipale, Margherita Amato, aveva risposto ad un articolo di opinione di PalermoToday - che chiedeva maggiori controlli e multe proprio contro gli incivili - fornendo i dati delle sanzioni dell'ultimo anno e mezzo proprio contro questo tipo di reato. "Nonostante la carenza di organico - hanno spiegato dal comando - sono state 9.827 sanzioni in materia di abbandono di rifiuti sul suolo pubblico". Episodi come quello di stamattina- se ripetuti nel tempo e su più punti della città - siano d'esempio contro i tanti incivili che pensano di poter sporcare la città rimanendo impuniti.