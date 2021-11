Operatori Amg al lavoro da Pagliarelli a via Lanza di Scalea: riaccesi 360 punti luce

Grazie a due interventi eseguiti dagli operatori Amg nella zona di via Lanza di Scalea e in zona Pagliarelli sono stati riaccesi ben 360 punti luce. I guasti alle cabine avevano reso necessaria, in entrambi i casi, la disattivazione dei dispositivi per ragioni di sicurezza. Uno stop rientrato per la cabina Pagliarelli, che alimenta circa 160 punti luce e sulla quale sono in corso lavori complessi per la sostituzione del sistema di distribuzione mentre proseguono le attività di monitoraggio. Riattivata anche la cabina di illuminazione pubblica Palazzo Gamma che invece alimenta circa 200 punti luce nella zona di via Lanza di Scalea.

“Per l’entità dei guasti e la vetustà delle apparecchiature, ormai fuori produzione, come i pezzi di ricambio, le attività eseguite - sottolinea il presidente di Amg Energia, Mario Butera – hanno evidenziato l’impossibilità di procedere a una riparazione. Fortunatamente abbiamo potuto utilizzare apparecchiature analoghe, stoccate nei magazzini, provenienti da cabine di pubblica illuminazione ormai dismesse che, opportunamente revisionate, hanno consentito il ripristino. Purtroppo gli impianti della città più datati - continua il presidente - soffrono di criticità note, che determinano guasti frequenti e diventano più evidenti a causa di situazioni critiche come piogge abbondanti e allagamenti. Proprio per questa ragione, si rivela importante la forte collaborazione che - conclude Butera - caratterizza l’operato dell’azienda e quello degli uffici comunali del servizio Infrastrutture”.

Spenta da ieri sera, invece, la cabina Alcide De Gasperi e disattivati gli impianti della zona compresa fra via De Gasperi, piazza Giovanni Paolo II e viale Croce Rossa. "La cabina e gli impianti - spiega Amg Energia - verranno riattivati al termine dei lavori della società di distribuzione elettrica". Amg Energia fa sapere inoltre di aver trasmesso agli uffici comunali due preventivi di spesa per l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria al fine di ricollocare due pali dismessi in via del Visone, a Bonagia, e in via Flavio Gioia, alla Noce. "I due sostegni - spiega l'azienda - fungono da supporto a dispositivi che consentono il funzionamento dei punti luce: permetteranno la riattivazione di 34 punti luce in via del Visone e di altri 32 in via Gioia e traverse". Riparato anche un grave guasto nella cabina Sampolo. Gli operatori di Amg Energia sono ancora al lavoro, infine, in via Zappalà (Villaggio Santa Rosalia), in via Castelforte, in via Nenni-La Malfa, in via Villagrazia, nella zona di via Pietratagliata-corso Calatafimi.