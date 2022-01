Via La Masa, rapinato mentre preleva al bancomat

La polizia sta indagando sulla rapina avvenuta in via Giuseppe La Masa, nella zona del porto, ai danni di un anziano. L'uomo aveva appena prelevato 300 euro da un bancomat. Nel giro di pochi secondi è stato assalito da un giovane che con una mossa fulminea gli ha strappato i soldi dalle mani. Poco dopo l'anziano ha denunciato la rapina alla polizia. Gli agenti hanno ascoltato il malcapitato che ha fornito alcuni dettagli che potrebbero essere utili per identificare il rapinatore.