Spari e non solo in via La Lumia, esposto in Procura dei residenti: "Fuochi d'artificio e costante illegalità"

La rissa seguita da colpi di pistola dello scorso sabato notte è soltanto l'ultimo e, probabilmente, più grave episodio. Ma nel quadrilatero della movida a due passi dal Politeama la situazione è ormai fuori controllo da anni. E' quanto denuncia il Comitato dei residenti di via La Lumia e dintorni che dopo i fatti del weekend appena passato ha deciso di presentare un esposto in Procura.

Il Comitato presieduto da Fabrizio Agnello, con Maria Antonietta Ferraro vice, rappresentato legalmente dall'avvocato Giuseppe Carbonaro, ha stilato un dettagliato dossier nel quale parlano del fenomeno della cosiddetta "malamovida" che genera un "costante stato di illegalità" e descrivono una situazione "insostenibile per gli abitanti".

Fuochi d'artificio, auto parcheggiate in doppia fila, macchine dotate di stereo potentissimi che fanno tremare gli infissi, schiamazzi, condizioni di degrado igienico: c'è di tutto nella relazione con la quale il Comitato si rivolge all'autorità giudiziaria "affinché accerti le eventuali responsabilità penali". E a essere chiamati in causa non sono solo gli avventori ma anche "soggetti privati, amministratori pubblici o dipendenti di pubbliche amministrazioni che concorrono, con comportamenti o omissioni, a porre in essere violazioni di norme penalmente rilevanti". A questo proposito vengono citati gli articoli del codice penale che riguardano i seguenti reati: rifiuto d'atti d'ufficio, disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, minacce. Secondo i residenti vengono inoltre violate diverse norme che tutelano la quiete pubblica, il diritto alla salute, il diritto alla vita familiare il diritto alla proprietà, vengono limitate la libertà, le condizioni di sicurezza, risultano lesi i diritti dei soggetti con ridotte capacità motorie.

Nel documento viene inoltre fornito un report delle attività svolte sin qui dal comitato. "I fenomeni sopra esposti - si legge nel documento - sono stati segnalati dai singoli aderenti al Comitato con centinaia di telefonate alla polizia municipale e al numero unico emergenze nelle ore serali e notturne. La polizia municipale risponde affermando che metterà la segnalazione in nota, ma che non ci sono pattuglie disponibili, stante la carenza di auto e personale. Il numero unico emergenze risponde suggerendo di rivolgersi alla polizia municipale". Tra le segnalazioni anche quelle che riguardano le presunte violazioni da parte dei gestori dei locali delle norme che disciplinano i dehors. Il Comitato afferma di avere trasmesso una relazione anche al sindaco, già nel 2022 quando era in carica Leoluca Orlando, e alla Prefettura. Si parla di rilievi fonometrici dell'Arpa. E di "un blitz pomeridiano, nel corso del quale, sono state elevate delle sanzioni". Ma "pochi giorni dopo tutto è tornato come prima".

A gennaio 2023 infine l'avvocato Carbonaro ha notificato, su delega di tutti i componenti del comitato, un atto stragiudiziale di diffida e messa in mora, indirizzato al sindaco, al capo di gabinetto, al comando della polizia municipale, al Suap, alla Prefettura e alla Questura. Da allora, nonostante la presenza delle forze dell'ordine in alcuni weekend con le operazioni congiunte denominate "Alto impatto", non ci sarebbe stato alcun miglioramento della situazione. Lo dimostra anche quanto accaduto nella notte fra sabato e domenica scorsi. L'esposto era già pronto da tempo, ma adesso i residenti lo depositeranno in Procura.