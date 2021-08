Segnalato caso Covid, uffici comunali della terza circoscrizione chiusi

Lo stop alle attività in presenza è scattato per consentire l'igienizzazione e la sanificazione dei locali di via La Colla. Il personale lavorerà in modalità smart working

Uffici comunali della terza circoscrizione, in via La Colla chiusi per un caso di Coronavirus. Lo stop alle attività in presenza è scattato da oggi per consentire l'igienizzazione e la sanificazione dei locali. Il personale lavorerà in modalità smart working.