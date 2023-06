Via Imperatore Federico, auto avvolta dalle fiamme

Un'auto ha preso fuoco questo pomeriggio in via Imperatore Federico. Solo tanta paura per l'automobilista che si trovava al volante della sua 500, che è riuscito a scendere in tempo dall'auto prima che venisse avvolta dalle fiamme. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale. E' successo intorno alle 19 a poche decine di metri dall'ingresso della Fiera. I vigili del fuoco hanno ultimato le operazioni di spegnimento poco prima delle 20.