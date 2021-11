Rimossi i rifiuti accumulati in via Holm, Gelarda: "La polizia municipale intensifichi i controlli"

Il tratto di strada tra via Holm e via Montuoro, che nei giorni scorsi era stato ridotto a discarica abusiva, torna a respirare. I rifiuti sono stati rimossi. Lo rende noto il capogruppo della Lega al Consiglio comunale Igor Gelarda. "Dopo le segnalazione di molti cittadini della zona, abbiamo provveduto a segnalare una vergognosa discarica di oltre 100 metri che si era creata tra via Adolfo Holm e via Rinaldo Montuoro, a pochi metri dalla rotonda di via Leonardo Da Vinci, e che impediva completamente il transito dei pedoni sul marciapiede - dice -. Una zona abbandonata da tempo dove, insieme a ingombranti e sacchetti, anche l’erbaccia era diventata alta. Ieri mi sono recato personalmente a seguire i lavori di una squadra della Rap, che ha completamente rimosso la discarica ed effettuato una pulizia approfondita del sito che è stato totalmente bonificato anche dalle erbacce. Un segnale certo per i palermitani, ma adesso bisognerà vigilare affinché la discarica non si ricrei".

L'esponente del Carroccio spiega di avere inviato una nota al comando della polizia municipale "perché possa intensificare i controlli nella zona e multare chi dovesse usare quei luoghi come discarica. Quello dell’abbandono dei rifiuti per strada è un fenomeno che va contrastato con forza ed è una battaglia che dobbiamo fare senza quartiere per punire i palermitani incivili e restituire maggiore decoro alla nostra città. L’idea della Lega è quella di installare telecamere in tutte quelle zone di Palermo dove questa consuetudine si è diffusa. Nelle prossime settimane - conclude - si riunirà un tavolo sulla sicurezza dove svilupperemo idee e progetti per rendere più sicura la nostra città e al centro ci sarà proprio questo progetto di potenziamento di telecamere di video sorveglianza”.