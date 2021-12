Via Gustavo Roccella, sequestrati 250 chili di frutta e verdura a un venditore ambulante

Operazione dei finanzieri del secondo Nucleo operativo metropolitano del Gruppo di Palermo che hanno sequestrato oltre 250 chili di frutta e verdura nei confronti di un venditore ambulante nei pressi di via Gustavo Roccella. In particolare le fiamme gialle, durante il controllo, hanno accertato che l'uomo era sprovvisto dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio ambulante (rilasciata dal sindaco) necessaria per lo svolgimento dell’attività.

Il trasgressore è stato segnalato all’autorità cittadina ai sensi della Legge Regionale n. 18/1995 (norme riguardanti il commercio su aree pubbliche) che prevede, oltre al sequestro ai fini della confisca della merce esposta alla vendita e delle attrezzature, il pagamento, in misura ridotta, di una sanzione pecuniaria pari a 309 euro.

Tutta la merce sequestrata, risultata idonea al consumo, dopo accordi con le autorità competenti, è stata devoluta in beneficenza al Comitato di Palermo della Croce Rossa Italiana che li ha prontamente distribuiti alle tante famiglie indigenti che versano in situazioni economiche di particolare difficoltà.