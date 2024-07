Scalinata Rosalia Sinibaldi e via Giorgio Li Bassi, due nuovi nomi nella mappa della città

La scalinata che conduce al Santuario di Monte Pellegrino dedicata a Rosalia Sinibaldi, nome civile della Santuzza, una strada nei pressi di Belmonte Chiavelli per l’attore teatrale Giorgio Li Bassi e una rotonda nella zona di via Villagrazia intitolata alla dirigente d’azienda Marisa Bellisario. Sono i tre nuovi nomi che trovano spazio nella toponomastica della città secondo quanto previsto da tre distinte determine firmate dal sindaco Roberto Lagalla. Come da procedure, in ogni caso, servirà il via libera definitivo della Prefettura, passaggio spesso formale.

La scalinata Rosalia Sinibaldi

A chiedere di dedicare una piazza o una via a Rosalia Sinibaldi, in occasione del quarto centenario del rinvenimento delle spoglie, è stato nello scorso maggio il Club Inner Wheel Palermo Centro. L’amministrazione comunale ha accolto l’istanza e la commissione Toponomastica a giugno scorso ha espresso parere favorevole per dedicare alla patrona della città la spianata che dalla Sacra Grotta porta al Santuario. Un’intitolazione che è arrivata però in ritardo rispetto al Festino, dato che l’atto firmato da Lagalla porta la data di oggi.

Via Giorgio Li Bassi

Via Giorgio Li Bassi invece nasce dalla proposta arrivata nel settembre 2023 da Luca Li Bassi, figlio dello storico attore teatrale palermitano morto nel 2010. A novembre 2023, la commissione Toponomastica ha dato l'ok senza però decidere quale via intestare al celebre artista, noto anche per i suoi spettacoli di cabaret. Lo scorso 26 giugno è arrivata la decisione: a Li Bassi sarà intitolata la via VF 57, strada che va dalla via Casuzze a oltre la via Monte Grifone.

Rotonda Marisa Bellisario

Nella stessa seduta del 26 giugno è stato deciso di ricordare Marisa Bellisario, legando il suo nome alla rotonda tra le vie Villagrazia, dell'Orsa Maggiore e San Filippo, vista la vicinanza con gli ex stabilimenti di Italtel, azienda che Bellisario diresse negli anni Ottanta. Alla grande manager piemontese, morta nel 1988, che ebbe un ruolo decisivo anche in Olivetti, in passato era già stato intestato il comprensorio Italtel di Carini.