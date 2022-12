Si schianta contro un palo ad Acqua dei Corsari e fugge: l'auto era stata rubata due giorni prima

E' successo in via Galletti. L'uomo si trovava a bordo di una Peugeot che era stata trafugata in via Lincoln. Dopo aver urtato due vetture ha perso il controllo e ha colpito tre macchine posteggiate prima di abbattere un lampione