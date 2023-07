Incidente in via Ernesto Basile, si schianta con lo scooter: 46enne in prognosi riservata

Avrebbe perso il controllo del suo scooter finendo contro un marciapiede e schiantandosi sull'asfalto. Un uomo di 46 anni è stato ricoverato in gravi condizioni a seguito di un incidente avvenuto la scorsa notte in via Ernesto Basile, all'altezza del bar Massaro, mentre si trovava in sella a un Typhoon Gilera. "L'abbiamo visto cadere e ci siamo fermati per soccorrerlo e chiamare l'ambulanza. Non si muoveva, speriamo si riprenda presto", racconta un testimone a PalermoToday.

I sanitari del 118 l'uomo hanno portato all'ospedale Civico il ferito che, una volta stabilizzato, è stato trasferito al Trauma center di Villa Sofia. A causa dell'incidente l'uomo ha riportato un trauma cranico e un trauma polmonare per il quale però non si è reso necessario, almeno sino ad ora, l'intervento chirurgico. I medici hanno indotto il coma farmacologico e la prognosi resta riservata. Gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica.

Contestualmente sono stati richiesti gli esami del sangue per valutare in quali condizioni si trovasse l'uomo al momento dell'incidente, avvenuto intorno alle 3, in cui non risulterebbero altri mezzi coinvolti.

Un incidente mortale si è verificato invece oggi a Cinisi dove un uomo di 82 anni è stato investito e ucciso da un camion mentre attraversava a piedi corso Umberto I. Nonostante l'intervernto dei sanitari del 118 per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto i vigili urbani in attesa del medico legale per l'ispezione del cadavere.