Due nuovi cantieri per il collettore fognario, rivoluzione del traffico in zona Università

L'avvio di due nuovi cantieri per il completamento del collettore fognario della zona sud orientale di Palermo porta con sè una rivoluzione del traffico in zona Università. Le modifiche alla circolazione veicolare sono previste da un'ordinanza emessa dall'ufficio Mobilità sostenibile e trasporto pubblico di massa del Comune e riguardano sostanzialmente via Brasa e via Ernesto Basile.

Il provvedimento sarà valido per 11 mesi dall'inizio dei lavori che dovrà avvenire entro 30 giorni dall'emissione dell'ordinanza pubblicata ieri. Oltre alle chiusure delle parti di strada interessate dai lavori, sono previsti l'istituzione di divieti di sosta con rimozione coatta h24, il divieto di transito pedonale in alcuni marciapiedi e la creazione di un percorso protetto per i passanti nel perimetro di cantiere. L'impresa che si occuperà delle opere ha anche proposto all'Amat di modificare i percorsi delle linee 104, 108, 109, 118, 304, 309, N11.

Come cambia il traffico in via Brasa

Per quanto riguarda il cantiere Brasa sono previste la chiusura alle auto e ai pedoni del tratto compreso tra corso Re Ruggero e il civico 9 di via Brasa. Sempre in via Brasa dal civico 9 (area di inizio di cantiere) e fino al civico 50 sarà istituito il doppio senso di marcia, con la corsia di destra direzione corso Re Ruggero che verrà utilizzata soltanto dai mezzi di cantiere. Doppio senso di marcia anche in via Ernesto Basile dall'angolo con corso Re Ruggero sino all'immissione sulla corsia laterale in direzione viale Regione Siciliana. (Sotto la mappa contenuta nell'ordinanza)

Come cambia il traffico in via Ernesto Basile

Il cantiere Tukory prevede invece due fasi. Nella prima: sarà chiuso al transito veicolare e pedonale il tratto di via Ernesto Basile compreso tra il distributore Ip e l'intersezione tra via Lodato e corso Tukory; via Porcelli nel tratto tra via Ernesto Basile e via Monfenera diventerà a senso unico di marcia; senso unico anche in via Monfenera nel tratto compreso tra via Porcelli e via Lodato. (Sotto la mappa contenuta nell'ordinanza)





Nella seconda fase in più rispetto alla prima sarà chiusa via Lodato nel tratto in prossimità dell'incrocio tra via Basile e corso Tukory. (Sotto la mappa contenuta nell'ordinanza)