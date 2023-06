In via del Granatiere apre Accùra, il primo centro socio sanitario di prossimità

Un territorio fragile quello dell’area Metropolitana di Palermo. Un’ampia fascia di popolazione ha difficoltà ad accedere ai servizi del Sistema Sanitario Nazionale o fa un uso parziale o improprio dell’offerta garantita dalla sanità pubblica. Lo dimostrano i numeri sui ricoveri evitabili e sul numero troppo alto di codici bianchi ai Pronto Soccorso. Trenta mila persone hanno usufruito di servizi di dormitorio nel 2019 (ultimo dato disponibile) e oltre 100 sono i pasti che le mense comunali hanno servito ogni giorno.

Per rispondere a questa fragilità e a questo “scollamento” che nasce Il Centro di Prossimità socio-sanitario Accùra, un luogo dedicato a tutte le persone vulnerabili che vivono sul territorio e che hanno difficoltà nell’accesso ai servizi sociosanitari pubblici, che hanno un bisogno di assistenza sociale e sanitaria per ricostruire una condizione complessiva di benessere.

E’ proprio l’idea di salute che cambia varcando le porte di Accùra, 250 metri quadrati nel pieno centro di Palermo in cui la promozione della salute non è solo prevenzione e cura di patologie di ordine sanitario ma una condizione sociale che tiene conto del benessere delle relazioni, dell’abitare e del lavorare in condizioni dignitose. Il poliambulatorio, con i suoi strumenti, il suo approccio, la sua caratteristica multiagency e multidisciplinare diventa luogo in cui instaurare una relazione di fiducia con potere terapeutico.

"Viviamo in un momento di forti tensioni sociali - hanno dichiarato i promotori - di tagli alla spesa sanitaria, di povertà in crescita, in cui è indispensabile agire per costruire una società solidale, superando le logiche della sola assistenza ma costruendo modelli di protezione e aiuto sociale e sanitario che accompagnino le persone a uscire dalla marginalità valorizzando i loro talenti, il loro impegno e sostenendoli nella tutela dei loro diritti perchè siano cittadini attivi e consapevoli. Tutto questo - proseguono i promotori - non prevede azioni solitarie bensì grandi alleanze tra i soggetti sociali e con le Istituzioni, perché la risposta a bisogni complessi non può che essere sinergica”. “Siamo convinti che Palermo, i suoi cittadini, accoglieranno questo luogo e lo trasformeranno in un punto riferimento fisico ma anche di relazione dove benessere e uguaglianza sono i cardini di un’azione sociale sostenibile".

Accùra è un progetto voluto e realizzato da: Cooperativa Sociale Sviluppo Solidale, impresa sociale con oltre 25 anni di esperienza che nel territorio palermitano si è sempre occupata di inclusione di persone fragili; Fondazione Ebbene, Fondazione di Partecipazione già in tutta Italia si occupa di contrasto alle Povertà, economie generative e sviluppo dei territori con un approccio di “prossimità”; Intersos, l’ organizzazione umanitaria italiana da 30 anni impegnata in tutto il mondo nel portare aiuto immediato e supporto sociale e sanitario alle vittime di guerre, violenze, disastri naturali ed esclusione estrema; Consorzio Sol.Co. Rete di Imprese Sociali Siciliane, rete di Imprese Sociali regionale che promuove un sistema di economia civile fondato sulla “prossimità” e sullo “sviluppo locale”.