Via del Celso chiusa per lavori, i residenti: "Disagi per andare al lavoro e lasciare i figli a scuola"

La II commissione consiliare del Comune su sollecitazione di alcuni residenti nella zona di via del Celso, è intervenuta sulla viabilità complicata "a causa di un cantiere che rende impossibile il transito, creando disagi agli abitanti per recarsi al lavoro o accompagnare i propri figli a scuola al mattino, dalle 6 alle 16, rendendola impercorribile per via dell’ostruzione causata dal mezzo pesante in sosta che invade la carreggiata per l'intera larghezza", si legge in una nota della stessa II commissione.

La commissione "preso atto che gli abitanti vivono in una situazione di grave disagio, propone di attivarsi chiedendo un incontro con gli uffici di mobilità e traffico e del centro storico per proporre la limitazione del divieto di transito, di volta in volta, soltanto ai tempi strettamente necessari alle operazioni di carico e scarico e non per una fascia oraria così ampia e fissa". Due le soluzioni proposte: "Garantire ai residenti, la sosta su stalli delimitati da strisce blu; rendere via Matteo Bonello a doppio senso di marcia". La commissione, inoltre, si fa garante d’istituire un tavolo tecnico per monitorare costantemente l’evolversi delle scelte tecniche intraprese fino alla risoluzione definitiva.