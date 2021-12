Respinto da una donna, si presenta sotto casa e la minaccia di morte: arrestato

Si invaghisce di una donna ma, davanti al rifiuto di una relazione, reagisce minacciandola di morte e tentando di entrare nella sua casa con la forza. Un 39enne è stato arrestato con l'accusa di atti persecutori e minacce aggravate. L'uomo, che ora si trova recluso al Pagliarelli in attesa dell'udenza di convalida, è stato bloccato dalla polizia in via dei Materassai. A chiedere l'intervento della pattuglie è stata donna, che si era barricata in casa. L'intervento è avvenuto nel finesettimana ma è stato reso noto oggi.

Quando gli agenti sono arrivati sul luogo della segnalazione, hanno notato un uomo dalla corporatura robusta - che aveva anche alzato il gomito - dinanzi al portone che minacciava di morte la donna. Il 39enne, nel corso dei controlli, si è dimostrato "poco collaborativoe e ha motivato l’ostilità nei confronti della donna "attribuendole il torto di avergli promesso una vita futura assieme, per poi ritornare sui suoi passi".

Contestualmente i poliziotti di un'altra pattuglia hanno contattato la vittima che, in stato di forte agitazione, ha raccontato di avere passato una notte da incubo: con l'uomo che si sarebbe presentato più volte al portone, citofonandole, chiedendole di farlo entarre in casa e minacciandola di morte.

Non era la prima volta che si verificavano episodi del genere, tanto che la donna lo aveva denunciato più volte in passato.