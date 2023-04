Alla Via dei Librai anche lo stand della polizia: tanti volumi per conoscere la storia del Corpo

Anche la polizia ha aderito all'ottava edizione della "Via dei Librai", l'evento letterario in corso lungo il Cassaro. Il questore Leopoldo Laricchia ha raccolto con entusiasmo l'invito a partecipare da parte degli organizzatori, convinto che la lettura e la cultura sono dei valori universali e che educare alla lettura significhi educare alla comprensione, alla legalità ed alla convivenza pacifica: Perché, come si legge in una nota della questura, sarà pure la pubblica sicurezza a preservarci dai pericoli, ma a salvarci sarà la bellezza dell'arte.

Nello stand della polizia, che si trova sul piano della Cattedrale, sono esposti numerosi volumi concernenti le molteplici sfaccettature delle sue tante articolazioni sul territorio ma anche monografie, talvolta veri e propri pezzi unici di rilevante valore editoriale. Consultarli significa spesso approcciarsi a temi ed argomenti di attualità e approfondimenti che riguardano il lavoro al servizio delle comunità della polizia ed informazioni di interesse per il cittadino. Un esempio è costituito dal volume celebrativo dedicato alla legge 121 del 1981 ed all'epocale riforma introdotta in materia di pubblica sicurezza. Un testo che, attraverso pregevoli contributi di illustri esponenti del mondo delle istituzioni e della cultura, racconta il cambiamento della polizia, da allora, non più vocata soltanto a funzioni meramente repressive ma "al servizio delle istituzioni democratiche" che i cittadini riconoscono come amico, accessibile ed aperto.

Concetti rintracciabili anche nelle edizioni del periodico Poliziamoderna, una rivista che dal 1949 racconta quanto cultura e solidarietà siano i riferimenti all'operato della polizia. Raccontare la storia della polizia e le sue evoluzioni significa descrivere la nostra storia ed i suoi cambiamenti, spesso tra loro inscindibili: è quel che si comprende attraverso la lettura de "La bandiera della polizia di Stato – Storia di tradizioni e di valori al servizio del bene comune". Un volume che passa in rassegna eventi cruciali del nostro Paese. Nel leggere le motivazioni delle medaglie concesse alla Bandiera della polizia, quasi come in un documentario, vengono infatti ripercorse le sfide fondamentali che la comunità nazionale ha affrontato nei momenti più bui.

La storia dei poliziotti è anche quella dei cani poliziotti, fondamentali per tante indagini, ma anche per salvare tante vite. Una rassegna si può trovare nel libro "Cani&Eroi - Storie di poliziotti dal fiuto speciale", realizzato dall'Ufficio relazioni esterne, cerimoniale e studi storici. Ma la storia della polizia è legata anche ai motori: in 171 anni il Corpo ha avuto in dotazione generazioni di mezzi sempre al passo con i tempi. Il volume "Polizia e motori – La lunga strada insieme" è dedicato proprio alle auto e alle moto di cui si è servito e si serve ancora la polizia. Con immagini e didascalie si possono scoprire e conoscere le caratteristiche che hanno reso alcuni di questi mezzi degli autentici pezzi da collezione.

Se è vero che la storia della polizia è un po' la storia d'Italia, forse è giusto che alla polizia palermitana sia concesso qualche capitolo in più: ecco quindi perché all'interno dello stand è possibile rintracciare saggi e monografie dedicati a poliziotti nati o transitati da Palermo che tanto hanno dato alla causa della legalità, sacrificando la loro vita ed occupano per questo di diritto un posto nel "Pantheon" della nostra memoria collettiva.