Via dei Cantieri, rubato il volante di una Smart parcheggiata

Si è avvicinato alla sua auto e stava per aprire la portiera quando si è reso conto che qualcuno gli aveva rubato il volante. E' accaduto sabato mattina quando il proprietario di una Smart ha chiamato la polizia segnalando il furto, avvenuto con ogni probabilità nella notte, all'incrocio tra via dei Cantieri e via Antonio Crescenzio.

Secondo le prime informazioni il proprietario aveva lasciato l'auto, brandizzata con il logo di un'impresa funebre sulla portiera, lì dove l'ha poi ritrovata. Se il dettaglio venisse confermato potrebbe trattarsi di un furto come tanti. Difficile pensare che il ladro possa avere rubato la Smart con un altro obiettivo, magari per compiere un furto o una rapina, per poi riportarla e parcheggiarla nello stesso posto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti di polizia e il personale della Scientifica che ha eseguito i rilievi, a caccia di impronte digitali lasciate dal ladro sulla maniglia o all'interno dell'abitacolo.

