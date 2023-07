Via D'Amelio, Aiello (M5s): "Depistaggio ha cambiato la storia del nostro paese"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Oggi è il trentunesimo anniversario della strage di Via d'Amelio, nella quale furono assassinati il magistrato Paolo Borsellino e la sua scorta, composta da Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Quel giorno Borsellino si stava recando a casa di sua madre, proprio in Via d'Amelio, per farle visita. Neanche arrivò a bussarle alla porta, perché al passaggio di fianco ad una Fiat 126, quest'ultima esplose. Dopo quel vile omicidio, iniziò un lungo depistaggio che ha cambiato la storia del nostro Paese. La famosa agenda rossa, nella quale Borsellino era solito riportare i suoi appunti, sparì nel nulla. Chissà cosa sarebbe venuto alla luce se la storia fosse andata diversamente. Ma soprattutto la gente non ci stette: furono 10mila ai funerali privati di Borsellino, perché in fondo il magistrato era uno di loro. Colpire lui fu come colpire il popolo palermitano, il quale reagì con rabbia e indignazione. Insieme a Giovanni Falcone, Paolo Borsellino ha contribuito alla realizzazione del nostro presente, e di questo gliene siamo profondamente grati. Ma al contempo rimane l'amaro in bocca per una giustizia che, per entrambi i magistrati, non è stata pienamente raggiunta". Così il deputato M5S Davide Aiello.