Via Crispi, c'è l'ordinanza: dopo Pasqua chiuso il sottopasso in direzione porto

Dopo Pasqua e Pasquetta, ripartono i lavori nel sottopasso di via Crispi. E per consentire alla ditta di occuparsi della manutenzione, l'ufficio Mobilità sostenibile del Comune ha emesso un'ordinanza valida da martedì 12 aprile che modifica la viabilità nella zona di piazza XIII Vittime. Lo stesso tunnel verrà chiuso totalmente alla circolazione veicolare e pedonale. Si tratta di uno snodo cruciale per il traffico in città, vista anche la vicinanza con l'ingresso al porto.

Scatteranno inoltre divieti di sosta con rimozione coatta in via Crispi, nella corsia laterale lato mare nel tratto compreso tra via Leonardo Cacioppo e via Sammuzzo. La ditta, secondo quanto stabilito dall'ordinanza, 48 ore prima dell'inizio dei lavori, dovrà sistemare la segnaletica stradale con le indicazioni dei percorsi alternativi.

L'intervento ha l'obiettivo di ripristinare la sicurezza dell'infrastruttura. La prima fase dei lavori, che ha riguardato la direzione di marcia verso la Cala, è iniziata ad agosto 2022, doveva durare 30 giorni, ma si è protratta fino allo scorso gennaio per alcuni imprevisti. Per la seconda fase invece è previsto un tempo di esecuzione di circa 90 giorni. Anche se l'ordinanza, come la stessa recita, è valida "fino a cessate esigenze".