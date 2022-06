Via Colonna Rotta, sorpresa durante gli scavi per il collettore fognario: trovato un teschio

Sorpresa durante gli scavi dei lavori per il completamento del collettore fognario sud-orientale in via Colonna Rotta, vicino a piazza Indipendenza. Le maestranze erano impegnate in un'attività per verificare l'eventuale presenza di ordigni bellici, già trovati in precedenza in zona nel sottosuolo, quando all'improvviso hanno scoperto alcuni reperti e resti umani, tra cui un teschio, visibile anche da una foto inviata alla redazione di PalermoToday. Come di norma in questi casi, i responsabili dei lavori che si avvalgono come da procedura prevista per legge, di un Servizio di sorveglianza archeologica, hanno avvisato la Soprintendenza per i Beni culturali.

Le ipotesi sul rinvenimento

C'è da stabilire ancora a quale epoca risalgano i resti umani e gli oggetti rinvenuti. Di tutto ciò si occuperà la Soprintendenza. Dalle prime ipotesi è però escluso che si tratti di qualcosa di recente. Oltre al teschio, forse di epoca fenicia, sarebbe stato trovato anche un vasetto che potrebbe essere stato utilizzato, ai tempi, per contenere unguenti. Si potrebbe trattare di un'ex cava di tufo poi utilizzata per custodire tombe, come spesso accadeva nel passato. Ma sono tutte ipotesi che dovranno essere confermate dalle indagini della Soprintendenza. Già attorno al 2000, nella zona, era venuta alla luce una necropoli durante gli scavi nell'area di piazza Indipendenza.

Le opere per il collettore fognario

Le opere che riguardano il completamento del collettore sud-orientale sono svolte sotto l'egida del commissario straordinario per la depurazione. I lavori, dopo oltre 10 anni di stop in seguito al fallimento dell'impresa Cariboni, erano ripartiti nell'estate 2021. Il bando è stato assegnato all'associazione temporanea di imprese Manelli con il Consorzio Research e Faver Spa. Gli interventi prevedono lo scavo e il rivestimento dei tratti di galleria, in maniera particolare quello che collega la piazza Camporeale con il cortile Criscione, all'incrocio fra le vie Imera e Colonna Rotta. E' previsto pure il collegamento del collettore con la rete fognaria della città.