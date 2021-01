Nasconde in un magazzino di via Cipressi mezzo chilo di marijuana, arrestato

Nei guai, dopo la perquisizione dei carabinieri, un 21enne. In un'altra operazione, al Cep, le manette sono scattate per un 22enne, che in casa aveva 200 grammi di hashish

In un magazzino di via Cipressi era stato nascosto mezzo chilo di marijuana. Lo hanno scoperto di carabinieri, che hanno fatto scattare le manette ai polsi di M.S., 21 anni, che aveva in uso il locale. All'interno i militari della stazione Centro hanno trovato anche 200 grammi di

hashish, materiale per il confezionamento e 440 euro. L'arresto è stato convalidato e sono stati concessi i domiciliari.

In un'altra operazione i militari dell'Arma del nucleo operativo San Lorenzo hanno invece arrestato, G.O., 22 anni. Nella sua casa al Cep c'erano quasi 200 grammi di hashish. Anche in questo caso l'arresto è stato convalidato.

I soldi e la droga trovati nelle due operazioni sono stati sequestrati e la sostanza stupefacente sarà inviata al laboratorio dell'Arma per le verifiche di rito. L’erba e il fumo avrebbero fruttato sul mercato al dettaglio più di 5.000 euro.