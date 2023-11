Nuova fase dei lavori al sottopasso di via Crispi e nuove modifiche al traffico nella zona, una delle aree più calde della viabilità cittadina. Da oggi, infatti, per auto e moto provenienti da via Cavour non sarà più possibile imboccare la rotonda di piazza XIII Vittime per poi girare verso il porto. I veicoli saranno infatti obbligati a svoltare a destra, a proseguire verso la Cala. Il cambio di direzione sarà possibile soltanto una volta giunti al Foro Italico. In più nel tratto lato monte della via Crispi compreso tra piazza XIII Vittime e Porta Felice scatta il divieto di sosta con rimozione coatta 24 ore su 24.

E' quanto previsto dall'ordinanza dell'ufficio Mobilità sostenibile firmata dal dirigente Alessandro Carollo. Nel provvedimento si ritiene che "la chiusura totale per fasi del sottopasso a causa dei citati lavori, potrebbe provocare rallentamenti delle correnti di traffico verso l'area interessata". Ed è per questo che viene disposta la nuova regolamentazione del traffico. L'ordinanza è valida da oggi (6 novembre) fino a cessate esigenze. L'intervento dovrebbe durare due settimane, ma non è escluso che i tempi si possano allungare.