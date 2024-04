Le immagini inviate da una lettrice di PalermoToday documentano la violenza del branco: la giovane vittima viene pestata al centro della carreggiata. E' successo intorno alla mezzanotte. Il ferito è stato portato al Policlinico. La polizia è intervenuta sul posto ma al suo arrivo non ha trovato nessuno

VIDEO | Follia nella notte in via Cavour: preso a calci in strada mentre è a terra davanti a decine di persone