Pestato al centro della strada in via Cavour: la polizia inchioda tre persone

Le immagini inviate da una lettrice a PalermoToday avevano documentato, a distanza di poche ore, la violenza del branco: un ragazzo a terra in via Cavour, pestato al centro della carreggiata nel caos del sabato notte. Era lo scorso 7 aprile e in breve quelle immagini divennero virali. La giovane vittima fu portata al Policlinico con diversi traumi e un occhio distrutto, mentre all'arrivo della polizia tutti gli aggressori si erano già dileguati. Adesso, a distanza di due mesi esatti, le indagini hanno inchiodato tre persone. La polizia ha disposto gli arresti domiciliari per due ragazzi (con applicazione di dispositivo elettronico) mentre un minorenne è stato portato in comunità. Sono ritenuti responsabili di lesioni aggravate in concorso.

Il provvedimento eseguito dalla Squadra mobile scaturisce dalle lunghe indagini eseguite dopo quella folle notte. L'aggressione è stata ricostruita oggi dalla polizia: "Con improvvisa e cruenta brutalità, uno degli aggressori colpì un giovane con una testata al viso e successivamente, dopo che la vittima finì al suolo, gli altri indagati colpirono il malcapitato calci e pugni in più parti del corpo".

"Nell’occasione la vittima subì delle lesioni giudicate guaribili in 50 giorni riportando un politrauma facciale con frattura e diplopia all’occhio destro, trattato con intervento chirurgico di riduzione e sintesi delle ossa coinvolte - dicono dagli uffici della questura -. Quei colpi hanno provocato nella giovane vittima l’indebolimento permanente di un organo".

Le indagini della polizia, avviate subito attraverso l’ausilio delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza nei luoghi dell’aggressione, hanno consentito di identificare i componenti del gruppo criminale, nonché di acquisire concreti elementi di colpevolezza a loro carico. "A dare conferma della loro colpevolezza - hanno concluso dalla questura - sono stati anche gli accertamenti compiuti sui profili social degli appartenenti al gruppo".