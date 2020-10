Vertenza Multiservizi, contratto scaduto da 7 anni: lavoratori in piazza

"Contratto adesso". E' la richiesta di diverse migliaia di lavoratori siciliani del settore imprese di pulizia, servizi integrati e multiservizi, in attesa del rinnovo del contratto nazionale scaduto da più di 7 anni. Domani alle 14 davanti alla Prefettura si terrà una manifestazione unitaria organizzata da Fisascat Cisl Sicilia, Filcams Cgil e UIltrasporti.

"Ci sarà un collegamento telematico con Roma per chiedere a gran voce alle associazioni datoriali e alle imprese il rinnovo del Contratto nazionale - dice Mimma Calabrò, segretario generale Fisascat Cisl Sicilia - dopo che la trattativa si è arenata. È necessario definire il trattamento economico e normativo che riconosca dignità a questi lavoratori che sono stati in prima linea durante il periodo emergenziale negli ospedali, Enti pubblici e privati, uffici, ancora a tutt'oggi in cui si registra una decisa impennata dei contagi. Ormai le parole al vento delle associazioni datoriali, le quali avevano dichiarato la volontà di rinnovare il Ccnl, devono tradursi in fatti - conclude - il tavolo si deve riaprire ed la rigidità delle associazioni datoriali deve lasciare spazio alla concertazione che porti alla firma del nuovo contratto".