Tavolini e sedie in strada ma niente autorizzazioni, sequestrato pub abusivo

Operazione congiunta della polizia municipale e dei carabinieri in via Cassari. Riscontrate anche "gravi carenze igienico-sanitarie". Il gestore è stato segnalato all’autorità giudiziaria e gli sono state contestate sanzioni per 10.350 euro