Troppe buche e niente marciapiedi in via Candelai: "Pedoni a rischio"

Una mozione che ha come oggetto il ripristino di tutte le buche presenti in via Candelai quella che sarà presentata al prossimo ordine del giorno da Antonio Nicolao, vice presidente della prima circoscrizione: "La strada va messa in sicurezza, non è più possibile augurarsi ogni giorno che nessun ciclista, motociclista o conducente di monopattino cada in queste trappole pericolose, i rischi di finire a terra e di slogarsi le caviglie, sono davvero alti. E' necessario inviare i tecnici per ripristinare il manto stradale, anche perchè il bitume a freddo posizionato dalla squadra di pronto intervento della Rap non dura molto. Il transito delle auto lo toglie nel giro di qualche giorno. L'assessore ai lavori pubblici intervenga".