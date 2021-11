Crolla balcone in via Caltanissetta, calcinacci finiscono sulle auto

Paura nel pomeriggio in via Caltanissetta, dove è crollato parte di un balcone al terzo piano di un palazzo. I calcinacci hanno danneggiato alcune auto in sosta. Sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno transennato la zona e messo in sicurezza la facciata dello stabile. Sono in corso le verifiche per accertare la stabilità degli altri balconi del palazzo.

Un'altra squadra del 115 ha effettuato un intervento analogo a Mondello. Una ringhiera è caduta da un balcone al secondo piano di una palazzina in via dei Delfini. Non si registrano feriti o danni alle auto. La strada è stata chiusa al transito per consentire la messa in sicurezza dell'area.